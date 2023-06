Il Red Bull Lipsia ha vinto ladi: in finale decisive le reti di Nkunku e di Szoboszlai contro l'Eintracht Francoforte Il Lipsia ha vinto la DFB Pokal, ladi Lega tedesca. La squadra della Red Bull ha battuto ...2 Lasciare da vincenti, il sogno di ogni campione. Christopher Nkunku lo ha fatto stasera con il Lipsia, che grazie alla sua rete ha sbloccato il risultato nella finale didipoi vinta 2 - 0 contro l'Eintracht Francoforte . Era una sfida tra partenti: il francese contro Daichi Kamada, promesso sposo del Milan. L'ha vinta Nkunku, autore di 22 reti e 8 ...Commenta per primo Il Lipsia batte l'Eintracht Francoforte con il risultato di 2 - 0 e si aggiudica la DFB Pokal, ladi. Decisive le reti nella ripresa di due giocatori che in misura differente sono stati vicini o accostati al Milan, Nkunku e Szoboszlai , per le lacrime di Daichi Kamada, trequartista ...

Coppa di Germania, Lipsia batte 2-0 l’Eintracht e alza il trofeo ItaSportPress

Nkunku e Szoboszlai. Sono loro le firme sui gol che regalano la vittoria della Coppa di Germania al Lipsia di Marco Rose. All'Olympiastadion di Berlino finisce 2-0 al termine di una partita ben giocat ...