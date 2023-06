Conflitto a fuoco al confine tra Israele ed Egitto | uccisi due soldati di Tel Aviv Morto anche un altro uomo

(Di sabato 3 giugno 2023) Sono ancora tutte da ricostruire le cause e la dinamica dell’attacco che sabato ha portato all’one di duedelle Forze di Difesa israeliane (Idf) in un’area del deserto del Negev, nella zona del monte Harif, alcon l’. I militari di Telhanno rilasciato una comunicazione stringata nella quale parlano di “incidente di sicurezza”, ma non è chiaro se quello avvenuto sia un attentato da parte di gruppi filo-palestinesi, unscoppiato con alcuni trafficanti che utilizzano quei percorsi per portare avanti il loro contrabbando o se, nella peggiore delle ipotesi, l’episodio possa avere coinvolto sia militari israeliani che egiziani. Quello che si sa è che il fatto è avvenuto in mattinata e ha portato alla morte dei due membri ...

...Shangri - La Dialogue a Singapore ll piano indonesiano chiede un immediato cessate ilda ... 'Sì, ilin Corea ancora non ha una soluzione permanente; ma da 50 anni abbiamo almeno un po' ...... sottolineando che ilha avuto un grave impatto sulle economie e sulle forniture alimentari dei Paesi asiatici. Il ministro ha proposto un cessate il"sulle posizioni attuali" e zone ...Ha proposto un piano in più punti che comprende un cessate il'in atto nelle posizioni attuali di entrambe le parti in' e l'istituzione di una zona demilitarizzata, ritirandosi a 15 ...

La pace in Ucraina deve essere "giusta": Non "di resa". Lo ha affermato l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, commentando un piano proposto oggi dal ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subian ...