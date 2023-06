Collisione sfiorata nello Stretto di Taiwan tra una nave da guerra cinese e un cacciatorpediniere americano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) La tensione tra Pechino e Washington perè sempre alta. Unadaè arrivata a un passo dalla, a poco più di 100 metri dalUs Chung-Hoon, impegnato in un’attività congiunta Canada-Usa sulla libertà di navigazione attraverso lodi. La notizia è riportata da Global News, in base alla testimonianza di un suo reporter in viaggio sulla HMCS Montreal, la fregata canadese che ha partecipato alla missione, dal 25 maggio nel marmeridionale. Secondo la ricostruzione, l’unitàha fatto rotta per tagliare la prua delUsa il cui equipaggio ha consigliato via radio di cambiare rotta per ...