Cinque appuntamenti e interventi di salvaguardia a cui siamo invitati tutti Obiettivo | sensibilizzare grandi e piccoli sulla necessità di proteggere la nostra più grande risorsa

(Di sabato 3 giugno 2023) Un Festival degli oceani in città Un eco-percorso di arte e scienza per le vie della città, con installazioni e opere di street-art: è uno deglidi MareDireFare, il festival degli oceani in corso a Trieste fino al 10 giugno. Tra aperitivibiodiversità, progettidelle coste, la festa per i 50 anni del Parco di Miramare, la mostra “Dentro e fuori dall’acqua”, va ricordato che il 5, Giornata dell’Ambiente, si svolgerà un convegno su “Acqua e aria determinanti per la salute”; l’8, Giornata degli Oceani, si terrà “Leggere la scienza ai ragazzi». Info: maredirefare.it Un’installazione dell’artista Elisabetta Milan a Trieste, nel corso del festival MareDireFare. Facciamo pulizia Ma non ci sono solo i festival sugli oceani. Da 10 anni Healthy Seas si occupa di ripulire i fondali marini ...