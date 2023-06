Cinghiali a Genova nella spiaggia di Sturla I bagnanti | Situazione fuori controllo - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 3 giugno 2023)che razzolano per le spiagge in mezzo ai. È quello che accade a, nel litorale didove cinque ungulati sono scesi per farsi una passeggiata. Un gesto che non crea neanche tanto scalpore considerando che già l'anno scorso si era assistiti ad una scena del genere. Seren