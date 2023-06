Ci serve una strategia per sopravvivere nel mondo deglobalizzato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 3 giugno 2023) Come sarà ildel futuro? Siamo sinceri: nessuno, per quanto preparato e informato, può prevedere con esattezza l’evolversi degli eventi, soprattutto in un’epoca così «liquida» come quella attuale, a tratti davvero schizofrenica. Si possono tuttavia individuare alcune tendenze in atto che possono offrirci una diapositiva, per quanto sbiadita e sfocata, delin cui vivranno i nostri figli. Uno di questi processi è senza dubbio la progressiva morte della globalizzazione per come l’abbiamo vissuta negli ultimi cinquant’anni. Parecchi analisti concordano nel decretare lo stato comatoso del globo interconnesso, arrivato a uno zenit da cui sta cominciando pian piano a discendere. Anzi, a precipitare. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2023 La pandemia di Covid19 ha messo a nudo tutta la fragilità del tanto ...