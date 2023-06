Chiusa la scuola di calcio “Totti Soccer School” gestita dalla famiglia Blasi

(Di sabato 3 giugno 2023) Brutta sorpresa per chi frequentava lapresso il Centro Sportivo della Longarina: il suo presidente Riccardo, fratello di Francesco, ha dovuto comunicare agli iscritti via Whatsapp che l’accesso alla struttura è stato impedito dai “gestori dell’impianto”. Questi ultimi fanno parte della… e questo è solo un altro atto di un prolungato braccio di ferro. Lablocca l’accesso al Centro sportivo della Longarina, laIl centro sportivo della Longarina, di proprietà di Francesco, sede della...

Brutta sorpresa per chi frequentava la Totti Soccer School presso il Centro Sportivo della Longarina : il suo presidente Riccardo Totti, fratello di Francesco Totti , ha dovuto comunicare agli ...Dopo la pausa scolastica per le festività natalizie, i bambini che ogni giorno vanno aa [&... come avviene […] Navigazione articoli A10,per una notte la complanare con la A6 ...... che è affatto: oggi monasteri femminili giovanniti sono presenti in Spagna (San Juan de ... Laura Eduati, giornalista e docente di inglese, racconta la sua esperienza di insegnante in una...

Maltempo, a Massa Finalese chiusa scuola per infiltrazioni d'acqua modenaindiretta.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Brutta sorpresa per chi frequenta la Totti Soccer School alla Longarina: l'accesso al centro è stato chiuso, probabilmente come reazione della famiglia Blasi, che ha sempre gestito l'impianto.