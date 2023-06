Chiara Ferragni Summer Tour | successo a Forte dei Marmi

(Di sabato 3 giugno 2023)2023, si parte piùche mai! Adei, tra le splendide location del Twiga e dell’Augustus Beach Club, da ieri (venerdì 2 giugno) fino a domani (domenica 4 giugno), protagonista assoluto è l’esclusivo2023. Un evento di assoluto spessore, indubbiamente molto glamour, da quanto sappiamo organizzato da un’agenzia milanese e patrocinato dal Comune didei. L’influencer di moda più rilevante del pianeta internazionale, è inutile nascondersi, ha sempre amato la Versilia fino in fondo. E in questi anni è stata più volte vista al, in vacanza, con Fedez e i figli Vittoria e ...

Tutto ciò che tocca si trasforma in oro (o in polemica).è una sicurezza di successo. Lo ha capito Amadeus, che l'ha fortemente voluta con lui sul palco dell'Ariston per la prima e l'ultima serata di Sanremo 2023. Non a caso, i ricavi delle ...Da settimane non si parla d'altro che della seconda stagione della docu - serie incentrata sulle vite di Fedez e, The Ferragnez . I sette episodi, che compongono il sequel del prodotto realizzato da Amazon Prime Video, sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming il 18 e 25 maggio e ...La serie di Prime sulla vita domestica die Fedez , attualmente alla sua seconda stagione , rientra pienamente in questo sottogenere televisivo che ha spopolato all'inizio degli anni ...

Numeri record per le società di Chiara Ferragni che hanno raddoppiato i ricavi nel corso del 2022. Quanto hanno guadagnato.Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...