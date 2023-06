Chiara Ferragni raddoppia i ricavi Ma su Instagram pioggia di polemiche

(Di sabato 3 giugno 2023) Tutto ciò che tocca si trasforma in oro (o in polemica).è una sicurezza di successo. Lo ha capito Amadeus, che l’ha fortemente voluta con lui sul palco dell’Ariston per la prima e l’ultima serata di Sanremo 2023. Non a caso, idelle società dell’imprenditrice digitale sonoti nell’ultimo anno. E su, in concomitanza con il suo successo, non si è ancora spenta la polemica per la foto senza veli.ti: i progetti dell’imprenditrice digitale Luci accese suidella Fenice, la Srl che si occupa dei brand di, un business a 360°, dai gioielli fino all’abbigliamento. Stando a quanto rivelato da Il ...

Da settimane non si parla d'altro che della seconda stagione della docu - serie incentrata sulle vite di Fedez e, The Ferragnez . I sette episodi, che compongono il sequel del prodotto realizzato da Amazon Prime Video, sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming il 18 e 25 maggio e ...La serie di Prime sulla vita domestica die Fedez , attualmente alla sua seconda stagione , rientra pienamente in questo sottogenere televisivo che ha spopolato all'inizio degli anni ...Preso un negozio fisico e la prima linea di ...

Sui social è nota come Ariadne, ma il suo vero nome è Arianna Biliorsi, 25 anni a settembre, senese Doc, che ha messo per il momento da parte la laurea in Cinese per diventare testimonial della moda s ...Dal product placement alle recensioni, dai costi di realizzazione della serie alla terza stagione. Ecco le cinque cose che forse non sapete sulla docu-serie su Fedez e Chiara Ferragni ...