Chiara Ferragni e Fedez | scoppia la polemica | dopo Sanremo questa non ci voleva proprio!

(Di sabato 3 giugno 2023) Purtroppo per loro e per i fan della coppia,hanno un nuovo problema a cui fare fronte! Chesia un volto molto… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Qui il commento di Simona Branchetti: Serviva davvero l'ennesima foto desnuda diForse sì, ma solo per scoprire quanto capace di dividere e far discutere, in un tempo in cui le donne ...Qui il commento di Jonathan Kashanian:ha il sacrosanto diritto di pubblicare tutto ciò che vuole. È questione di libertà, e di rispetto della funzione che ognuno di noi assolve su ...Lo ricorda Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart, su uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni anche in tv: il casoseminuda sui social, scatenato da Giulia, la ...

I look dei Ferragnez a Forte dei Marmi: festa vip in riva al mare LA NAZIONE

Il disagio dei giovani che parte e cresce sui social media, dunque, dipende in gran misura dall’impreparazione dei caregiver, genitori e insegnanti in primis ...Nel “Si&No” del Riformista spazio alla discussione sulla foto-scandalo della Ferragni: è sintomo di libertà Fa bene a pubblicarla