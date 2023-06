Chiara Ferragni | boom di ricavi per le sue società | «Giro d' affari da decine di milioni» Lei festeggia a Forte dei Marmi con Leone e Vittoria

Ferragnez, promettendo di togliere ogni filtro social, ci porta a vedere la vita di Fedez eregalando uno sguardo più interno e sincero che va a toccare la loro vita quotidiana, in ...Che quello disia un impero multimilionario non è certo un mistero. Ma le cifre sono clamorose, sorprendenti. Si parla dei ricavi della influencer, su cui ha indagato il Sole 24 Ore , spulciando tra ...Con un cesareo si sarebbe potuto salvare Uccisa a coltellate in casa, fermato il marito: 'Aveva chiamato il figlio per salvarsi'e il 'pensati libera': ma il femminismo è prendere ...

Pioggia di soldi su Chiara Ferragni. Le società dell'influencer fanno registrare un boom di ricavi nel 2022, che certifica il successo del prodotto "Ferragnez", ...La seconda stagione della serie incentrata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez torna su Amazon Prime Video, mostrando fragilità e grandi traguardi.