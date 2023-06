Chi sono le Mommunes | mamme single che fanno team

L'unione fa la forza. Dice così il noto proverbio ed è su questo principio che si basa l'iniziativa delle Mommunes ...... con buona pace ditenta di dimostrare che un nuovo modello non è affatto una minaccia, ma un'occasione di arricchimento". Insomma, gli uomini nontutti mostri. Non loaffatto. Ci...Domenica che si preannuncia di passione perdovrà prendere un aereo. Previsto infatti per il 4 giugno lo sciopero che riguarda il comparto ... Ma cimodalità e tempistiche diverse tra aeroporti ...

Renzi e la moglie, William e Cate: chi sono tutti gli invitati al royal wedding in Giordania ilGiornale.it

Non ci sono soltanto esaltati guerrieri, gerarchi religiosi autocefali e scismatici, schiere di diversanty, sabotatori che lanciano droni esplosivi. Ci sono uomini e donne, famiglie e bambin ...Sono molti i fan del regista che hanno scovato in questa opera ... potremo sconfiggere le nostre paure e capire chi siamo e cosa vogliamo. Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere Scopri il nuovo ...