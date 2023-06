Chi è Danilo Rea | il jazzista ha una figlia famosa | “È fra le voci più promettenti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 giugno 2023) Classe 1957,Rea è nato a Vicenza, ma molto presto decide di trasferirsi a Roma dove studia presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Carriera professionale diRea La carriera di Rea è stata un crescendo di successi. Suonò con alcuni tra i più grandi solisti statunitensi, come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer e contribuì a numerosi progetti, come il Requiem per Pier Paolo Pasolini di Roberto De Simone, presentato al Teatro San Carlo di Napoli nel 1989. Lo stesso anno, pubblicò l’album “Improvvisi” insieme a Roberto Gatto. Nel 1997, insieme a Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, formò i Doctor 3, un trio jazz che per un decennio si esibì sui più importanti palcoscenici italiani. Il suo disco “The Tales of Doctor 3” fu nominato miglior disco di jazz italiano nel 1998, mentre il lavoro successivo, “The ...