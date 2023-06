Chelsea | due obiettivi per risalire la china

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilvuole vuole rivoluzionare La Rosa per tornare in Europa il prima possibile, a partire dal prossimo anno. Secondo quanto affermato...

... Goldman Sachs e Raine , che ha gestito la vendita dell'anno scorso, hanno avuto contatti con diverse parti interessate a investire nel club nerazzurro, hanno dettofonti a Reuters . ...La situazione è nota: il belga - come più volte confermato da Beppe Marotta - tornerà aldopo la finale di Champions, poi iclub torneranno a discutere. La volontà del calciatore è ...... invece, gli uomini di Erik ten Hag reduci da quattro vittorie di fila in Premier League dopo... In FA Cup, i cityzens hanno eliminato il(4 - 0), Arsenal (1 - 0), Bristol City (0 - 3), ...

Calciomercato Juventus, non solo Chelsea: due club in pressing su ... Footballnews24.it

Il piatto forte è sempre lo stesso: Romelu Lukaku. La situazione è nota: il belga – come più volte confermato da Beppe Marotta – tornerà al Chelsea dopo la finale di Champions, poi i due club ...Non solo Neymar in Catalogna, anche i giocatori del Chelsea Mason Mount e Ben Chilwell, ospiti di Red Bull, sono in Spagna per godersi la Formula 1. I due giocatori inglesi sono stati ripresi mentre s ...