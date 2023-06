Che cosa ho fatto? Dentro di me | Sinner | un drammatico sfogo dopo il ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Ancora un giro a vuoto per Jannik. Ancora un'eliminazione:il flop agli Internazionali d'Italia, ecco quello ancor più pesante e doloroso al Roland Garros, il torneo francese su terra rossa che dovrebbe essere terreno di caccia preferito per il tennista altoatesino. E invece niente: fuori al secondo turno, battuto in cinque set dal tedesco Daniel Altmaier, numero 79 del ranking Atp. Sconfitta a sorpresa, una sconfitta bruciante. E sportivamente drammatica:infatti aveva avuto due match-point nel quarto set, ma li ha sprecati entrambi.il ko a Roma contro l'argentino Cerundolo, insomma, la stella del tennis italiano è definitivamente entrata in uno dei momenti più bui della sua carriera fino ad oggi. Si pensi che prima di questo 2023, in ogni sua precedente apparizione al Roland Garros, ...