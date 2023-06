Charlene di Monaco dà una svolta inaspettata al suo look

Leggi su velvetmag

(Di sabato 3 giugno 2023) La principessadinon si allontana mai troppo dal suo stile chic e disinvolto, ma non ha assolutamente paura di sperimentare quando si tratta dei suoi capelli. Dai lati rasati alle lunghe frange, dai bob ai pixie cut platino, l’ex olimpionica è in grado di sfoggiare qualsiasi stile. Così di recente la moglie del principe Alberto diha cambiato taglio e lo ha sfoggiato pubblicamente durante il fine settimana al Gran Premio di Formula 1. Dopo moltissimi anni la principessadiha deciso di allontanarsi dal solito taglio color platino. Per quanto riguarda la lunghezza, la principessa ha mantenuto l’oramai caratteristico taglio corto. Per quanto riguarda il colore, invece, ha abbandonato il biondo per sperimentare un inedito color cioccolato. La moglie del principe ...