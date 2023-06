Ceppaloni | inaugurato il ‘Club Napoli Imbriani’ tra entusiasmo e ricordi VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “L’idea è nata per gioco lo scorso autunno, tornando in pullman dallo stadio Maradona”. Nino Russo, presidente del ClubCarmelo Imbriani, racconta così la genesi di un nuovo punto di riferimento per i tifosi azzurri die del Sannio. “La buttai lì insieme a qualche amico, ma in realtà una spinta forte la si avvertiva già da tempo perché in questo territorio la passione per ilè da sempre molto evidente”. Il club conta già oltre 150 iscritti ed è statoquesto pomeriggio in piazza Carmine Rossi alla presenza di Roberto “El Pampa” Sosa e di numerosi appassionati. Un modo come un altro per rafforzare il legame della comunità alla squadra che fu di Maradona e ricordare con un segno tangibile la figura di Carmelo Imbriani, talento del luogo che quella maglia la ...