C’è stato un grave incidente ferroviario in India

(Di sabato 3 giugno 2023) Nelloorientale di Orissa, 280 persone sono morte e ci sono oltre 800 feriti: al momento non è chiaro come sia avvenuto

Perché sarebbeun dramma disperdere i tifosi". Oggi dice che il calciatore italiano più forte è Barella. E che tornerebbe ad allenare l'Egitto anche se c'è il caso Regeni : "Non ero d'accordo ...Piuttosto, dietro all'esaltante epilogo del campionato, vi ètanto lavoro sul campo e tanto sacrificio personale. Lei si è rifugiato nella sua stanza a Castel Volturno: la scrivania, la lavagna,...I sospetti La madre di Impagnatiello parla anche del momento in cui ha cominciato ad avere sospetti sul figlio, rivelando che è'quando la scientifica non lo rilasciava, che rilevavano delle ...