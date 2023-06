CdS – Il Milan punta un altro svincolato super | Gündogan dopo Kamada

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 giugno 2023) 2023-06-03 20:03:52 Arrivano conferme dal Corriere: Ilkay a sorpresa nel giorno del rinnovo di Rafa. Ilraddoppia ed è pronto a trasformare in oro un(parametro) zero:, in scadenza il 30 giugno con il Manchester City e dunque, è al centro di una trattativa molto avanzata con il club rossonero. La storia, venuta fuori ieri in Inghilterra, è blindata in attesa della finale di Champions che il City giocherà con l’Inter tra una settimana. Guarda caso a Istanbul, in Turchia, la terra delle radici del centrocampista offensivo nato in Germania che in questa stagione, a 32 anni, ha recitato da protagonista dello show di Pep sia in Premier sia nelle coppe. Numeri: 49 partite, 9 gol e 7 assist per dire al mondo che lui è ancora in grado di fare la differenza e poi per convincere il ...