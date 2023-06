CdS – Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro | cosa farà con l’Al-Nassr

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 giugno 2023) 2023-06-02 14:39:02 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: RIAD (ARABIA SAUDITA) – C’è ancoraneldi. Arlo è stato lo stesso CR7, rimasto a secco di trofei nella stagione appena conclusa con la squadra di Riad: “Sono felice e continuerò a giocare qui – ha detto il portoghese in un’intervista rilanciata dai social ufficiali della Saudi Pro League -. Mi aspettavo di vincere qualquest’anno, ma sono sicuro che nella prossima stagione le cose andranno meglio”. Guarda la gallery Georgina e il bagno hot in piscina tra le supercar diFOTOparla del suo, che da gennaio è in Arabia, è ...