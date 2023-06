Catturato il mostro del Po dopo 23 anni di ricerche

Leggi su pescarawebtv

(Di sabato 3 giugno 2023) Non solo il lago scozzese di Lochness ha il suo “”, creature giganti e “leggendarie” vivono anche nelle acque profonde del fiume Po. Lo sa bene il pescatore Alessandro Biancardi, l’ultimo ad essersi imbattuto in un vero e proprio gigante del fiume: ildel Po come è stato ribattezzato. L’animale più grande del fiume Po. Se non ci fossero video e fotografie che lo ritraggono affianco ad un pesce gatto di quasi tre metri, si potrebbe pensare ad un fotomontaggio, invece la strepitosa cattura di Alessandro Biancardi è vera, è stata misurata, convalidata e al fortunato e bravo pescatore della squadra di pesca sportiva Mad Cat è stato assegnato il record mondiale di pesce gatto per aver superato di 4 cm il record precedente. Roba da far impallidire persino il famoso Jeremy Wade della trasmissione River Monsters. Probabilmente si tratta della ...