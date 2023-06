Catastrofe ferroviaria in India | corsa contro il tempo per trovare persone ancora vive tra i vagoni rovesciati sui binari | le immagini

(Di sabato 3 giugno 2023) Sono almeno duemila i soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie impegnati in una lottailper estrarredaidei tre treni che si sono scontrati ieri sera intorno alle 19 nello Stato dell’Odisha, in. Secondo i responsabili dei soccorsi, numerosisonoe aggrovigliati suidopo lo sche ha coinvolto due convogli passeggeri e un merci, a seguito del deragliamento di uno dei due treni passeggeri. I corpi delle vittime vengono trasferiti in una scuola della città di Balasore. L’amministrazione distrettuale ha fatto sapere di avere avviato i lavori per trasformare in morgue un capannone nell’area ...

Le prime immagini dello scontro fra treni sulla linea che va da Calcutta, nel Golfo del Bengala, a Chennai, nello stato meridionale del Tamil ...Quasi mille feriti per il deragliamento di convogli a Balasore, nello stato orientale dell'Odisha. Il governo: "Tutte le vittime saranno risarcite" È salito a 288 il bilancio ufficiale delle vittime ...... sui centri abitati e sulla rete stradale e". Sulle cause del dissesto lo studio ... È indubitabile come al centro delladi queste settimane ci siano il cambiamento climatico e il ...

India, catastrofe ferroviaria: 288 morti in uno scontro tra treni Il Sole 24 ORE

Secondo il «Times of India» i feriti sarebbero almeno 300 Sono almeno 50 i morti del disastro ferroviario avvenuto in India. Lo riferisce il quotidiano «Hindustan Times», che parla di 179… Leggi ...Il Presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze per le vittime del disastro ferroviario in India in un telegramma inviato al premier Narendra Modi. Lo riporta la Tass. (ANSA) ...