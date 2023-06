Catastrofe ferroviaria in India | 288 morti in uno scontro tra treni

(Di sabato 3 giugno 2023) È salito a 288 il bilancio ufficiale delle vittime dell’incidente ferroviario che venerdì sera ha coinvolto un treno passeggeri e un merci presso la stazione di Bahanaga, nel distretto di Balasore in. Secondo il segretario generale dello Stato dell’Orissa, Pradeep Jena, i feriti nel deragliamento deiini e nell’impatto, che ha coinvolto anche un terzo treno, sono al momento circa 900. Sul posto ci sono circa 2mila soccorritori al lavoro per cercare di estrarre le persone dalle lamiere. «Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento delle sue 3-4 carrozze», ha detto il portavoce delle Ferrovie Amitabh Sharma. Secondo una prima ricostruzione, una decina di carrozze dello Shalimar-Chennai Coromandel Express sono deragliate vicino a Baleswar ...

Le prime immagini dello scontro fra treni sulla linea che va da Calcutta, nel Golfo del Bengala, a Chennai, nello stato meridionale del Tamil ...Quasi mille feriti per il deragliamento di convogli a Balasore, nello stato orientale dell'Odisha. Il governo: "Tutte le vittime saranno risarcite" È salito a 288 il bilancio ufficiale delle vittime ...

Si fa di ora in ora più drammatico il bilancio dello scontro fra due treni avvenuto in India: che cosa è successo ...Roma, 3 giugno 2023 - Catastrofe ferroviaria in India: è di 288 vittime il bilancio di uno scontro fra treni avvenuto nello Stato di Odisha. Il nuovo bilancio è stato confermato dal direttore generale ...