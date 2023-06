(Di sabato 3 giugno 2023) commenta A), in località Cinque Arcate, due sub hanno trovato un corpo durante un'escursione ad alcuni metri di profondità nel. Sul posto, dopo l'allarme, sono ...

commenta A), in località Cinque Arcate, due sub hanno trovato un corpo durante un'escursione ad alcuni metri di profondità nel Lago Maggiore. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i ...

Castelvaccana (Varese), sub trovano un cadavere nel Lago Maggiore TGCOM

A Castelveccana in provincia di Varese, due sub hanno trovato un cadavere durante un’escursione ad alcuni metri di profondità nel Lago Maggiore. Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco e ...A Castelvaccana (Varese), in località Cinque Arcate, due sub hanno trovato un corpo durante un'escursione ad alcuni metri di profondità nel Lago Maggiore. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i ...