Caso Orlandi | dai due Papi all’Amerikano | ecco tutti i personaggi coinvolti nella sparizione di Emanuela

(Di sabato 3 giugno 2023) Il 22 giugno saranno trascorsi 40 anni esatti dalla scomparsa di, la “ragazza con la fascetta” sparita nel nulla all’uscita dalla sua scuola di musica nel cuore di Roma in un pomeriggio di giugno. Quest’anno, è stata aperta la prima indagine da parte della Città del Vaticano di cui la ragazza allora appena 15enne era cittadina. Anche la Procura di Roma ha avviato nei giorni scorsi un’inchiesta, la terza. Per aiutare a comprendere uno dei misteri più impenetrabili del nostro Paese,un quadro generale con un breve profilo di molti deiin questa storia. Alì Agcà: l’uomo che il 13 maggio del 1981 ha sparato al Papa in Piazza San Pietro. Il terrorista turco è stato arrestato e ha scontato in Italia la sua condanna all’ergastolo. In cambio della sua scarcerazione, ...

Emanuela, il fratello Pietro a Verissimo: 'Su mia sorella si può fare chiarezza in modo veloce' Padre Georg a Verissimo: 'Non emergerà nulla di nuovo. Ecco cosa dissi a ...Dopo che la Procura di Roma non esclude la riapertura delle indagini, ildi Emanuelapotrebbe subire un'altra svolta. Complice Antonio Goglia . L'ex carabiniere è infatti convinto che il corpo della 15enne scomparsa il 22 giugno 1983 sia sepolto a Castel S. ...vedi anche Usa, Biden inciampa e cade sul palco durante la cerimonia dei cadetti FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti CronacaEmanuela, dalla scomparsa alle indagini: ...

"Si tratta soltanto di ipotesi che generano solo confusione – ha risposto Pietro Orlandi – Come gridare al lupo al lupo: quando ...