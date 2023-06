Caso Giulia Tramontano | la confessione di Impagnatiello a Quarto Grado | “Così ho bruciato il corpo”

La Pm che ha seguito ildiTramontano in conferenza stampa ha detto, rivolgendosi alle ragazze: "Non andate mai all'ultimo appuntamento". E il pensiero più diffuso è: insegnate alle ...Vorrei che le ragazze non si sentissero intimidide , ma che nelin cui abbiano dubbi, timori, o strane sensazioni su un incontro, un ultimo appuntamento anche con una persona che conoscono da ...... finché permanga tale destinazione e non siano in ognilocati. Riassumendo il 16 giugno 2023 debutta l'ILIA, la nuova imposta che sostituisce l'IMU in Friuli Venezia; è disciplinata ...

Trovato il corpo di Giulia Tramontano, il compagno confessa l'omicidio Vanity Fair Italia

«Il corpo era bruciato nella parte centrale, le ho dato fuoco con un accendino. Le fiamme, però, si sono spente da sole e non sono riuscito nell’intento di ridurre tutto ...Solo dopo che gli era stata contestata una lunga serie di errori e troppe contraddizioni Alessandro Impagnatiello ha confessato il delitto ...