Casini | 'Lo scudetto a Napoli fa crescere la Serie A De Laurentiis è un esempio per tutti'

Presidente, cosa significa loche torna al Centro - Sud dopo 22 anni lasciando Torino e Milano 'Vuol dire moltissimo, soprattutto in termini di competitività e contendibilità del ...Il terzodel Napoli raccontato, con umorismo e poesia, da molteplici prospettive di vita ... questa volta ospiteremo 'Frequenze fiorentine - Firenze anni '80' di Bruno(Goodfellas). In ...Quasi tutto pronto per la festadel Napoli. Domenica, con inizio alle 18.30 e non alle 19 come inizialmente previsto, si ... La squadra sarà premiata dal presidente di Legaal termine ...

Casini: 'Lo scudetto a Napoli fa crescere la Serie A. De Laurentiis è ... Calciomercato.com

Casini: «Napoli esempio virtuoso, questo scudetto fa crescere tutto il campionato». Le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Il Mattino.Sarà Lorenzo Casini, il presidente della Lega, a consegnare la coppa dello scudetto a capitan Di Lorenzo. Il numero uno della confindustria del calcio sarà a Napoli per la ...