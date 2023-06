Case | un’emergenza senza fine in Italia | nel 2023 la ripresa della stagione degli sfratti 

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 giugno 2023) Decine di migliaia di famiglie insono sotto sfratto, con l’incubo dell’arrivo, da un momento all’altro, dell’ufficiale giudiziario che obbliga a lasciare la casa dove si è vissuto fino ad ora. Inle famiglie in affitto sono circa il 20%, rappresentando circa il 45% dei 5.6 milioni di persone in povertà assoluta, di queste circa mezzo milione sono minori. Povertà assoluta, significa non potersi permettere le spese minime per condurre una vita dignitosa. Nel 2022- secondo i dati del “Sole 24ore” – gli sfratti eseguibili inerano circa 150 mila, il 90% eseguibili per morosità. Attualmente, le convalide di sfratto sono 37 mila, numeri alquanto alti e preoccupanti, se si pensa che sono in esecuzione anche gli sfratti accumulati e bloccati durante il periodo pandemico. Le richieste di esecuzione, nell’ultimo ...