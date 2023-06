Cartoons On The Bay | tutti i vincitori della 27ª edizione

(Di sabato 3 giugno 2023) Scopriamo insieme i nomi dii premiati27ªdiOn The Bay, il Festival dell'animazione televisiva,transmedialità emeta-arte. Con i nomi deicerimonia di premiazione si chiude la 27 ªdion the Bay, il Festival dell'animazione televisiva,transmedialità emeta-arte, promosso da Rai e diretto da Roberto Genovesi per Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. Nei quattro giorni a Pescara, la manifestazione ha visto una grande affluenza di pubblico di tutte le età e di tanti professionisti del settore: molto affollate anche le tante iniziative proposte da Rai Com in Piazza ...

La 27ª edizione dionBay , il Festival dell'animazione televisiva, della trasmedialità e della meta - arte, promosso da Rai e diretto da Roberto Genovesi per Rai Com, in collaborazione con la Regione ...Iniziata la Cerimonia dei Pulcinella Awards, in cui si assegnano i premi durante la 27esima edizione delonBay 2023. TagsonBay 2023Con i nomi dei vincitori della cerimonia di premiazione si chiude la 27 ª edizione dionBay , il Festival dell'animazione televisiva, della transmedialità e della meta - arte, promosso da Rai e diretto da Roberto Genovesi per Rai Com, in collaborazione con la Regione ...

Cartoons, ad Anna Frank di Folman Pulcinella Award e Ciak d'Oro - Tv Agenzia ANSA

Pescara, 3 giu. (askanews) - Con la cerimonia di premiazione si chiude la 27ª edizione di Cartoons on the Bay, il Festival dell'animazione ...Con la cerimonia di premiazione si chiude la 27 ª edizione di Cartoons on the Bay, il Festival dell’animazione televisiva, della transmedialità e della meta-arte, promosso da Rai e diretto da Roberto ...