Caro affitti | Rocca | Regione Lazio stanzia 4 mln per studenti fuori sede

(Di sabato 3 giugno 2023) La4 milioni di euro per gli. La Giuntaha infatti approvato la delibera che integra per quattro milioni di euro il finanziamento destinato al ...

Una misura che aiuterà gli studenti e le loro famiglie a fronteggiare il peso del'. Ancora Rocca: 'È solo una delle tante iniziative che la Regione sta mettendo in campo per risolvere il ...... che 'non contiene nessuno strumento utile ed efficace ad affrontare il problema della residenzialità nelle città, del, e dell'impatto dei flussi turistici sul mercato immobiliare'. ...Come faccio di solito con un mioamico " ma stavolta da solo " ho preso a scendere dal Vomero ... i prezzi dei tessuti per fare le bandiere che salgono quasi quanto glidegli appartamenti ...

Casa a Prima Vista, Mariana D'Amico: Il mutuo è un lusso per pochi, l'effetto è il caro affitti Fanpage.it

Il Liceo Statale “Augusto Monti” di Chieri, in provincia di Torino, ha approvato il regolamento per introdurre la 'carriera alias'. Grazie a questa misura gli studenti transessuali che non si riconos ...Roma, 3 giu. (askanews) - La Regione Lazio stanzia 4 milioni di euro per gli studenti fuori sede. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Francesco ...