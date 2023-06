Canoa slalom | Coppa del Mondo Augsburg | Tasiadis si prende il successo nella C1 | sorprendente terzo Slafkovski

(Di sabato 3 giugno 2023) L’annata di C1maschile si apre con ildel campione delin carica. Siderisfa esultare il proprio pubblico ad, portandosi a casa il primodella stagione e facendo già meglio del 2022, quando rimase a secco lo scorso anno. L’atleta di origine greca si è imposto in maniera meritevole, riuscendo a risultare l’unico a chiudere la propria prova sotto il muro dei 100 secondi. Per lui un crono di 98.25, meglio di 3.08 rispetto a Matej Benus e di 3.19 e del sornte Jiri Prskavec, al primo evento internazionale della carriera indopo una vita di vittorie nel kayak. Solo quarto il detentore delladelNicolas ...

Nel bacino acqueo dell'Arsenale, a partire dalle 10 del mattino, si terrà la prova die, a ... tra cui voga alla veneta, vela,, kayak, dragon boat, e molti altri. Scivoleranno sulle acque ...Nella prima tappa di Coppa del Mondo diad Augsburg (Germania), per l'Italia arrivano un oro e un argento nella specialità del kayak. Giovanni De Gennaro parte male, ma poi recupera alla grande e chiude con il tempo di 90.71, ...Gli specialisti dellascaldano i motori per l'inizio della Coppa del Mondo che prenderà il via, da domani fino a domenica, ad Augsburg. Il circus dell'acqua mossa farà poi tappa a Praga (8 - 6 giugno), ...

Un buon sesto posto per cominciare la stagione. Marta Bertoncelli chiude così il primo weekend di gare di Coppa del Mondo di canoa slalom ad Augsburg, in Germania, nella finale di C1, gara vinta dalla ...Penultima giornata del primo appuntamento di Coppa del Mondo di canoa slalom che si apre con le semifinali di C1. Tra i venti che, tra uomini e donne, si giocheranno il primo successo annuale ad Augsb ...