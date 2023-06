Canoa slalom | Coppa del Mondo Augsburg | Bertoncelli in finale con l’ottavo tempo | fuori gli altri azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Penultima giornata del primo appuntamento dideldiche si apre con le semifinali di C1. Tra i venti che, tra uomini e donne, si giocheranno il primo successo annuale ad, in Germania, c’è solo uno con i colori. Ed è Marta, che riesce a superare il taglio nelle semifinali. La ventunenne nata a Ferrara è autrice di una gara accorta e, con un solo tocco di palina alla quarta porta, si prendeposto assoluto, a 8.61 dall’australiana Jessica Fox, prima in 111.47. Dentro anche la ceca Tereza Fiserova, quarta (ma con due penalità) in 115.97 dietro Elena Lilik e la giovane connazionale Tereza Fiserova.invece Elena Borghi, che ha confermato il suo poco feeling con il corso ...