Canoa slalom | Cdm Augsburg 2023 | Bertoncelli sesta | nessun azzurro nella finale maschile

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Si è conclusa anche la terza giornata della tappa d’apertura della Coppa del Mondo diad, in Germania. Azzurri poco protagonisti quest’oggi, con la sola Martaine al sesto postoprova di C1 femminile vinta dall’australiana Jessica Fox. La ventunenne azzurra, che si era qualificata in mattinata con l’ottavo tempo, ha chiuso la sua prova in un 118.40 che le vale appunto laposizione. Era rimasta fuori dalla, invece Elena Borghi. In campovince il tedesco e campione del mondo in carica Sideris Tasiadis con un tempo di 98.25 con il quale ha preceduto Matej Benus e Jiri Prskavec.italiano era riuscito a raggiungee l’atto conclusivo, con Paolo ...