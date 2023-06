Calciomercato – Real Madrid pronto a rinnovare il contratto di Brahim Diaz

Commenta per primo Quest'anno non è riuscito a ripetersi in Champions League e in Liga eppure ilMadrid continua a dominare un'altra speciale classifica, quello delle squadre che valgono di più al mondo. A stilarla è Forbes , rivista esperta del settore che ha incoronato i Blancos e il loro ...Commenta per primo IlMadrid cerca un nuovo rinforzo in attacco. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo , la formazione della capitale spagnola ha messo nel mirino Kai Havertz del Chelsea . Nei giorni scorsi, si legge,...Stefano Pioli (screen) -.itDi fatto il campionato del Diavolo si è, infatti, concluso,... che i rossoneri vorrebbero tenere, ma ilMadrid non sembra essere di questo avviso. Pioli - ...

Modric pronto a lasciare il Real: 120 mln dall'Arabia Saudita e un sogno per il 2026 Calciomercato.com

Marco Asensio ha lasciato ufficialmente il Real Madrid. Per la Juventus, l'esterno spagnolo, potrebbe rivelarsi una buona occasione.Calciomercato: Kolo Muani verso il Real Madrid, Napoli sempre più lontano Con l’interesse -concreto- del Real Madrid il Napoli si è leggermente defilato nella corsa a Kolo Muani, anche perché il club ...