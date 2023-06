Calciomercato Napoli | Ramadani ha un piano | Milenkovic in azzurro

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 3 giugno 2023) Il campionato di Serie A 2022/2023 sta per concludersi. Ieri 2 giugno si è disputata la prima gara del 38º ed ultimo turno della stagione: la Fiorentina ha battuto il Sassuolo per 3-1 al Mapei. È proprio il tecnico dei viola ad essere al centro delle trattative del: Luciano Spalletti, colui che ha condotto gli azzurri alla vittoria dello scudetto dopo 33 anni, è sempre più lontano dalla società partenopea e, di conseguenza, Aurelio De Laurentiis starebbe facendo pressing per portare Vincenzo Italiano all’ombra del Vesuvio. Si attende solo la sfida Torino-Inter, in programma per oggi 3 giugno alle ore 18:30, per sapere se la Fiorentina possa concludere il proprio campionato all’ottavo posto in classifica. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a far arrivare Vincenzo Italiano alla guida delcon un contratto biennale la cui cifra ...