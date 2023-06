Calciomercato Napoli | nuovi innesti a centrocampo | gli azzurri puntano due giovani talenti

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 3 giugno 2023) All’indomani dello splendido 3-1 inflitto dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano ai danni del Sassuolo, match che ha ufficialmente aperto le danze della 38ª giornata di Serie A, per ilcapitanato da Luciano Spalletti si avvicina sempre di più il tanto atteso e sospirato 4 giugno. Giorno in cui gliaffronteranno la Sampdoria di Dejan Stankovic, in quel del Diego Armando Maradona, sfida al termine della quale potranno finalmente iniziare i festeggiamenti per la conquista del Tricolore. Era infatti il lontano 29 aprile 1990, quando ildell’immenso Pibe De Oro, grazie ad uno splendido gol siglato da Marco Baroni contro la Lazio, riuscì a conseguire il secondo scudetto della sua storia, al termine di una cavalcata a dir poco trionfale, e regalando a tutti i tifosidelle emozioni a dir poco ...