Calciomercato Milan | slitta la firma di Kamada

(Di sabato 3 giugno 2023), per un problema burocraticoladicon i rossoneri di qualche giorno Secondo quanto riportato da.com, sembrava ormai tutto delineato verso ladi Daichicon il, ma un piccolo intoppo burocratico rischia di farre il momento. L’intoppo burocratico sarebbe legato agli agenti del giapponese. Inoltre, l’affare non sarebbe a rischio. La chiusura dell’affare però potrebbere di qualche settimana considerando che Daichi partirà a metà settimana per le vacanze in Giappone. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Di lui si è infatti parlato soprattutto in merito ad un possibile approdo a zero al. Pep Guardiola (LaPresse) -.itIl contratto del classe 1990 scade infatti a fine stagione e il ....it vi offre il match dell'Olimpico Grande Torino' tra Torino e Inter in tempo reale. ... InzaghiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio 71; Inter 69;67; Atalanta 61; Roma 60; ...Col successo i nerazzurri blinderebbero il terzo posto ai danni del, superando momentaneamente pure la Lazio in seconda posizione. I granata non hanno alternative invece: necessario il successo ...

Mercato Milan, news improvvisa: “Cardinale sta pensando a un colpo folle!” Il Milanista

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro il Verona, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ...Il Milan sogna il colpo Gundogan a costo zero: dopo la finale di FA Cup Guardiola manda un messaggio ai rossoneri ...