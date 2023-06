Calciomercato Milan – Slitta la firma di Kamada? Ecco perché

... ritorna di moda una vecchia pista per la trequarti di PioliIlieri ha ufficializzato il ... Paolo Maldini (LaPresse) -.itMaldini e Massara proveranno a fare un ultimo tentativo per ...Commenta per primo Brahim Diaz verso il rientro al Real Madrid, così ilsi prepara a tornare sul mercato a caccia di un attaccante esterno per la fascia destra. Lo spagnolo Asensio è destinato al PSG, così i rossoneri ripensano all'italiano Berardi del Sassuolo. ......quanto appreso da.com , ci sarebbe un problema burocratico legato agli agenti del giapponese dietro il piccolo rallentamento rispetto all'iniziale piano di marcia per Kamada al. L'...

Milan, in sede l'agente Pastorello | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Per il ruolo di esterno destro, Maldini e Massari sono molto interessati ad un calciatore del Sassuolo, regolarmente in doppia cifra ...Il Milan festeggia il rinnovo di Rafael Leao fino al 2028, un prolungamento che permette ai rossoneri di poter pianificare con più certezze il futuro. La permanenza del portoghese però non esclude alt ...