Calciomercato Milan | rispunta Berardi | le alternative

Commenta per primo Brahim Diaz verso il rientro al Real Madrid, così ilsi prepara a tornare sul mercato a caccia di un attaccante esterno per la fascia destra. Lo spagnolo Asensio è destinato al PSG, così i rossoneri ripensano all'italiano Berardi del Sassuolo. ......quanto appreso da.com , ci sarebbe un problema burocratico legato agli agenti del giapponese dietro il piccolo rallentamento rispetto all'iniziale piano di marcia per Kamada al. L'...... 'Quando siamo passati col pullman dopo lo scudetto, vedere Piazza Duomo tutta rossonera è stato il miglior momento nella mia carriera - ha proseguito Leao a 'TV' - . Mai vista una così così. ...

Milan, in sede l'agente Pastorello | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La trasferta di Udine non è soltanto una passerella per la Juventus, l’ultima giornata di una stagione complicatissima, iniziata con una dirigenza e con grandi obiettivi e chiusa con una rivoluzione a ...Simone Inzaghi farà turnover per preservare i titolari in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Il Torino con la miglior formazione ...