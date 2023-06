(Di sabato 3 giugno 2023) La Celeste è attesa dalla doppia amichevole con Nicaragua e Cuba MONTEVIDEO () -da ct dell'per Marcelo, che ha selezionato 31 calciatori per le prossime due amichevoli con Nicaragua (14 giugno) e Cuba (20 giugno), entrambe all'Estadio Centenario di Montevide

La Celeste è attesa dalla doppia amichevole con Nicaragua e Cuba MONTEVIDEO () - Prime convocazioni da ct dell'per Marcelo Bielsa, che ha selezionato 31 calciatori per le prossime due amichevoli con Nicaragua (14 giugno) e Cuba (20 giugno), entrambe all'Estadio Centenario di Montevideo. Addio ai ...Gli altri quarti di finale in programma sono Stati Uniti -, Israele - Brasile e Nigeria - Corea del ...... Pronostici per oggi, sabato 3 giugno 2023in TV oggi, sabato 3 giugno 2023 Programma delle ...00 Trabzonspor - Alanyaspor 18:00 Umraniyespor - Giresunspor 18:00PRIMERA DIVISION - TORNEO ...

Calcio: Uruguay. Prime convocazioni per Bielsa, c'è Vecino Tiscali

La Celeste è attesa dalla doppia amichevole con Nicaragua e Cuba MONTEVIDEO (URUGUAY) (ITALPRESS) - Prime convocazioni da ct dell'Uruguay per ...Il neo ct argentino saluta i senatori, ma il centrocampista biancoceleste c'è. Sfide con Nicaragua (14 giugno) e Cuba (20 giugno) ...