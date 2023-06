(Di sabato 3 giugno 2023) "parlo con: ho l'animo per restare, ma dobbiamo vedere tante situazioni": il tecnico del Torino, Ivan, lascia aperto tutte le ipotesi per il futuro. "Sono felice qui, io e il mio ...

Il rammarico per aver fallito l'obiettivo ottavo posto è enorme: "I miei ragazzi sono stati stupendi, a fine partita l'ho detto a tutti quanti - conclude- e ho ringraziato soprattutto chi ha ...Infine,ha concluso: ' Ringrazio la società per avermi consentito di lavorare in autonomia . Domani incontrerò il presidente per ascoltare la proposta della società. Personalmente voglio alzare ...Allenatore Simone Inzaghi Marcatori: 37' Brozovic (I) Ammoniti : Calhanoglu, Singo, Gosens,Arbitro: Michel Fabbri

Calcio: Juric 'domani vedo Cairo, al Toro sto bene' - Calcio Agenzia ANSA

"Juric resta, sicuramente si'": il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde affermativo sulla permanenza del tecnico sulla panchina ..."Juric resta, sicuramente sì": il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde affermativo sulla permanenza del tecnico sulla panchina granata. (ANSA) ...