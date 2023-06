Calcio | Fa Cup | Manchester City trionfa 2-1 sullo United

(Di sabato 3 giugno 2023) Londra, 3 giu. (Adnkronos) - Secondo trofeo stagionale per ildi Pep Guardiola che dopo la Premier League vince anche la Fa Cup, imponendosi in finale sui cugini delper 2-1. Rete subito in avvio di gara, dopo appena 13 secondi di Gundogan, poi pareggio sudi rigore di Fernandes al 33' e gol decisivo sempre di Gundogan al 51'. Ilpunterà ora al Triplete con la Champions League, il 10 giugno prossimo contro l'Inter a Istanbul.

Vince il Manchester City che dopo la Premier mette in bacheca la FA Cup e adesso sogna la Champions. Per il City è la settima coppa nazionale, la prima dal 2019, mentre lo United - che era alla ... FA Cup, ancora Gundogan: trionfo City. Il secondo tempo si apre con lo stesso copione del primo tempo: rete di Gundogan, questa volta dopo 5'. Su calcio d'angolo di De Bruyne il tedesco calcia al ... Il City insegue il Treble. Ora manca solo la Champions League.

Dopo la Premier League, il Manchester City vince anche l'FA Cup e tiene vivo il sogno del "Treble" Il Manchester City è campione della FA Cup 2022/2023.