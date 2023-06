Calcio | Fa Cup Derby di Manchester e trofeo al City | United ko in finale

FA, ancora Gundogan: trionfo City. Il secondo tempo si apre con lo stesso copione del primo tempo: rete di Gundogan, questa volta dopo 5'. Sud'angolo di De Bruyne il tedesco calcia al ...Il Manchester City ha vinto la Fabattendo 2 - 1 il Manchester United a Wembley, con una doppietta del tedesco Ilkay Gundogan. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver vinto la Premier League, ha centrato così il secondo obiettivo ...LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il trionfo in Premier League il Manchester City concede il bis in FAe ora punta la Champions League per un sensazionale 'treble' . A sette giorni esatti dall' attesissima finale di Istanbul contro l'Inter , la squadra di Pep Guardiola ha alzato il trofeo a Wembley ...

Finale Fa Cup: City-United 2-1: doppietta di Gundogan | Diretta La Gazzetta dello Sport

Dopo la Premier League, anche la coppa nazionale è nelle mani della squadra di Guardiola che la alza al cielo per la settima volta. A Ten Hag non basta il gol su rigore di Bruno Fernandez ...Il Manchester City si è aggiudicato la 142. FA Cup. In finale gli uomini di Pep Guardiola hanno battuto il Manchester United per 2-1 a Wembley, completando la doppietta dopo aver già vinto il campiona ...