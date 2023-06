Cairo ' Juric rimane con noi Riscatti? Vediamo'

Commenta per primo Al termine di Torino - Inter, il presidente granata Urbanoha così commentato la partita e la stagione del squadra granata: 'E' stata una buona stagione, ... Su futuro di, ...resta, sicuramente sì": il presidente del Torino, Urbano, risponde affermativo sulla permanenza del tecnico sulla panchina granata. Sui riscatti, invece, bisognerà ancora discutere: "..."Domani parlo con: ho l'animo per restare, ma dobbiamo vedere tante situazioni": il tecnico del Torino, Ivan, lascia aperto tutte le ipotesi per il futuro. "Sono felice qui, io e il mio staff abbiamo tanta ...

Cairo: "Juric sicuramente resta. Buona stagione, peccato per oggi". E su Vlasic e Miranchuk... Toro.it

L'Inter chiude la stagione con una vittoria fuori casa sul campo del Torino. I nerazzurri, che settimana prossima affronteranno il Manchester City in finale di Champions League, superano i granata gra ..."Juric resta, sicuramente si'": il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde affermativo sulla permanenza del tecnico sulla panchina ...