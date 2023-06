(Di sabato 3 giugno 2023)è tra le dieci città candidate per l’edizione 2025 del prestigioso premion Green Capital Award, iniziativa proposta dalla Commissione, Brescia e Novara per l’Italia; Logroño per la Spagna; Guimarães per il Portogallo; Poznan e Rzeszow per la Polonia; Graz per l’Austria; Brasov per la Romania; Vilnius per la Lituania. Dopo il secondo posto dello scorso ottobre 2022 dietro alla spagnola Valencia, il capoluogo sardo si ripropone per il titolo di, concorso che premia la cittàche si è maggiormente distinta sulle politiche di sostenibilità: tematiche del; ciclo dei rifiuti: mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici; qualità dell’acqua, dell’aria, ...

è tra le dieci città candidate per l'edizione 2025 del prestigioso premio European Green Capital Award , iniziativa proposta dalla Commissione Europea:, Brescia e Novara per l'Italia; Logroño per la Spagna; Guimarães per il Portogallo; Poznan e Rzeszow per la Polonia; Graz per l'Austria; Brasov per la Romania; Vilnius per la Lituania. Dopo ...É bello, e una consolazione, sapere che il calcio non è fatto soltanto di ingaggi faraonici, richieste di rinnovi, tira e molla per l'aumento e la classica"all'ultimo contratto della carriera". Che vuol dire capitalizzare al massimo, senza star lì troppo a guardare, anche ai sentimenti e alle vere scelte di cuore. Ed è per questo che è bello, e ...... il 40enne diche a maggio è entrato in coma dopo essere caduto in via Sonnino a: ... Da lì la disperataall'ospedale per un gravissimo trauma cranico che aveva fatto finire ...

Cagliari in corsa come capitale europea verde - Ildenaro.it Il Denaro

Cagliari è tra le dieci città candidate per l'edizione 2025 del prestigioso premio European Green Capital Award."Cagliari è il momento della verità, a Parma basta un pari per la finale", scrive La Nuova Sardegna. SEMIFINALE.