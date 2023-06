Burns in Cina racconta il tentativo di “disgelo” Usa

(Di sabato 3 giugno 2023) William “Bill”è un diplomatico di carriera, esperto e apprezzato, che adesso è direttore della Cia. Ossia è il capo della più importante agenzia di intelligence del mondo: e questo ruolo, unito alle capacità di gestire i contatti diplomatici acquisite negli anni, lo hanno reso l’uomo perfetto per testare sul campo la situazione delle relazioni con la. Per tale ragione l’amministrazione statunitense ha deciso di inviarlo a Pechino, a maggio, per parlare con alti funzionari del Partito e dello Stato e capire come sarebbe stato possibile procedere a quel “” che — pochi giorni dopo del rientro a Langley di— il presidente Joe Biden avrebbe annunciato al G7 di Hiroshima come un obiettivo e un impegno sul breve termine. La diplomazia parallela condotta dall’uomo dell’intelligence non è una novità. I ...

E si viene ora a sapere dal Financial Times che il direttore della Cia Bill Burns si è recato in Cina a maggio per una visita segreta. Una fonte ha spiegato: 'Il mese scorso, il direttore si è ... La Cina è pronta a un secondo round di colloqui , ha poi detto, ma gli alleati dovrebbero smettere ... Inoltre, a maggio, in gran segreto, a Pechino è sbarcato il direttore della CIA Bill Burns, segno ... Il direttore della Cia William Burns il mese scorso è stato in Cina, in una missione segreta per dei colloqui con i funzionari di Pechino, anche dell'intelligence. L'operazione, rivelata ieri dal Financial Times, si è tenuta nelle ...

Washington vuole far sapere che si sta impegnando per dialogare con Pechino. I contatti negli ultimi quattro mesi – dopo il gelo del pallone-spia – ci sono stati, ma la Cina dimostra di volersi impegn ...Nel tentativo di migliorare la comunicazione tra Pechino e Washington, il direttore della CIA, William Burns, ha visitato la Cina a maggio.