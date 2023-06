Bugie al “GF VIP” | Ginevra Lamborghini ha mentito | l’audio del vero fidanzato

Leggi su dilei

(Di sabato 3 giugno 2023) Uno degli hashtag più sfruttati durante l’ultima edizione del GF VIP è stato di certo GinTonic. Come i fan del programma ben sanno, si tratta di una fusione dei nomi die Antonino Spinalbese. I due sono stati al centro di un lungo flirt che però non è mai sfociato in qualcosa di concreto. Inizialmente l’ostacolo da superare era rappresentato da una relazione della sorella di Elettracon un ragazzo conosciuto poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Le cose sono poi cambiate drasticamente dopo il caso Marco Bellavia.è stata squalificata dal gioco, ma il pubblico non ha mai smesso di sperare. A tutto ciò si sono aggiunti nuovi capitoli, con i due ritrovatisi anche in studio. Le nuove indiscrezioni lanciate da Pipol Gossip però gettano una luce differente su questa ...