Bucciano | arriva il ministro Abodi per l’intitolazione del complesso sportivo a Sabatino Ruggiero

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 5 Giugno, a partire dalle ore 9:30, si avrà a(Benevento) la cerimonia di intitolazione del localealla figura di, già vicesindaco discomparso nel 2020. Alla cerimonia prenderanno parte Autorità civili, militari e religiose nonché ildello Sport e dei Giovani, onorevole Andrea, ed il Presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito. “Diamo seguito con viva commozione alla deliberazione che era stata posta in essere dalla precedente Amministrazione comunale con questa manifestazione solenne – commenta il sindaco Pasquale Matera – In questo modo vogliamo rendere omaggio ad una persona che ha dato tanto alla nostra Comunità come uomo, come ...