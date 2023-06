Brindisi | morto dopo essersi dato fuoco | aveva accoltellato e ustionato la moglie

(Di sabato 3 giugno 2023) Si è suicidavanti all'ospedale dove la donna è ricoverata in gravi condizioni con ustioni di terzo grado sul 25% del corpo E’all’ospedale ‘Perrino’ dil’uomo di 32 anni che, nei giorni scorsi a Galatone, in provincia di Lecce,ferito in modo grave laprima accoltellandola e poi dandoleessere fuggito edreso irreperibile per tre giorni, sottraendosi alle ricerche dei carabinieri, si era presentato davanti allo stesso ospedale Perrino.aver tentato di entrare dall’ingresso principale nella struttura nella quale è ricoverata la donna ed essere stato respinto dalle guardie giurate, era tornato in auto,preso una bottiglia di benzina e se ne era versato ...

