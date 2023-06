Brescia | i nomi dei candidati per la panchina

(Di sabato 3 giugno 2023)Oggi fa il punto sulla, ora che il club lombardo è retrocesso in Serie C. Aimo Diana, neopromossa in B con la Reggiana,...

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce -: Via del Mare ... Molti bambini che hanno urlato idei calciatori giallorossi. Umtiti, Baschirotto e Strefezza i ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce -: Via del Mare ... Molti bambini che hanno urlato idei calciatori giallorossi. Umtiti, Baschirotto e Strefezza i ...... Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma, Milano, Cremona,, Pavia, Roma, Foggia, Potenza, ... portando all'associazione decine di milioni di euro, reimpiego presso 14 società in parte sotto i...

Bresciaoggi - Tre nomi per il dopo Gastaldello Tifo Brescia

Scivolato in Serie C dopo 38 anni, il Brescia si interroga sul nome del prossimo allenatore per tentare l'immediato ritorno in cadetteria. Come.Ecco i nomi dei componenti della nuova giunta: Federico Manzoni (vicesindaco), Valter Muchetti, Marco Fenaroli, Michela Tiboni, Alessandro Cantoni, Anna Frattini, Marco Garza, Andrea Poli, Camilla BIa ...